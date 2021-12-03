В Сумах на Металлургов неизвестный украл камеру видеонаблюдения c подъезда (фото, видео)

Камера охватывала осмотр проезжей дороги перед домом, а также ворота в детский сад, расположенный рядом с домом.
Вор готовился заранее – пришел с раскладным стулом. Поднимался не по лестнице на крыльцо, а залез сбоку, но попал в поле зрения камеры. О случившемся жители уже сообщили участковому и в полицию, сообщает 0542.ua.
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