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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03829

В Сумах на Металлургов неизвестный украл камеру видеонаблюдения c подъезда (фото, видео)

11 декабря неизвестный мужчина украл камеру видеонаблюдения, которая была установлена высоко над входной дверью в подъезд в доме №38 по ул. Металлургов.

Камера охватывала осмотр проезжей дороги перед домом, а также ворота в детский сад, расположенный рядом с домом.

Вор готовился заранее – пришел с раскладным стулом. Поднимался не по лестнице на крыльцо, а залез сбоку, но попал в поле зрения камеры. О случившемся жители уже сообщили участковому и в полицию, сообщает 0542.ua.

Право Кража
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