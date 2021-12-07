Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины (трансляция)

Игра состоится в спорткомплексе Сумского государственного педагогического университета, начало — в 18.30.
Первый матч в Киеве завершился победой столичной команды со счетом 6:0.
Сегодня, 15 декабря, в Черкассах состоится матч звезд Экстра-лиги....
Міська галерея запрошує з вівторка, 14 грудня, на виставку фотоколажів Олександра ГВОЗДИКА «Гра в бісер–2»....
14 декабря – митинг по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС....
АФФК «Сумы» в матче 15-го тура Экстра-лиги в Ивано-Франковске играл против чемпиона Украины «Урагана»....
Роменский «Рятувальник» победил «Comfort Life» в Первой лиге....