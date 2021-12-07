Сумчане сыграют в матче звезд Экстра-лиги (трансляция)

Сумщина будет широко представлена на этом празднике футзала. В частности, сыграют два игрока АФФК «Сумы» – Ясин Эссаргини и Денис Зеленкевич.
Кроме них, в игре примут участие воспитанники футзала города и Сумщины Виталий Екатеринин, Николай Белоцерковец, Артем Фаренюк и Виталий Дзюба.
Начало матча в 19:00.
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