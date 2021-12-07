Сумчане сыграют в матче звезд Экстра-лиги (трансляция) Сегодня, 15 декабря, в Черкассах состоится матч звезд Экстра-лиги.

Сумщина будет широко представлена на этом празднике футзала. В частности, сыграют два игрока АФФК «Сумы» – Ясин Эссаргини и Денис Зеленкевич.

Кроме них, в игре примут участие воспитанники футзала города и Сумщины Виталий Екатеринин, Николай Белоцерковец, Артем Фаренюк и Виталий Дзюба.

Начало матча в 19:00.