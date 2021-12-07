В Глухове на переходе сбили ребенка: водитель уехал Меньше суток понадобилось полицейским Глухова, чтобы установить водителя автомобиля, сбившего на пешеходном переходе 15-летнюю девушку и самовольно покинувшего место ДТП.

Событие произошло в городе Глухове. На место ДТП полицейских вызвала мать пострадавшей девушки.

Как выяснили правоохранители, ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него совершил наезд легковушка. Водитель остановился, помог девушке добраться до тротуара и, спросив все ли у нее в порядке, поехал дальше. Испуганная 15-летняя глуховчанка самостоятельно добралась до магазина, где работает ее мать, и рассказала о происшествии.

Женщина отвезла ребенка в больницу, к счастью, серьезных телесных повреждений медики у нее не обнаружили.

В течение суток полицейские разыскали указанный автомобиль и установили водителя. Им оказался 56-летний местный житель.

По словам самих правоохранителей, этот мужчина подходил к полицейским, которые работали на месте этого ДТП и искали свидетелей происшествия, и интересовался обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия как обычный прохожий.

Полицейские составили на глуховчанина административные материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: ст. 122-4 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» и ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества». За совершенное ему грозит штраф в размере двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, сообщает Шосткинское районное управление полиции.