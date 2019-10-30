Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:11226

Факты по неудовлетворительной реконструкции Краснопольской школы будет изучить полиция

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий по результатам посещения Краснопольской ООШ в рамках рабочей поездки с начальником ГУ Нацполиции в Сумской области Сергеем Чижом.

«Мы совместно с руководством Нацполиции были в Краснопольской общеобразовательной школе, реконструкция которой проводится с 2018 года, – сообщил Дмитрий Живицкий. – К сожалению, есть вопросы к предыдущему подрядчику, выполнявшему внешние работы по реконструкции школы. Мы ведь увидели затекание в нескольких местах крыши, трещины фасада здания».

По словам чиновника, областным департаментом капитального строительства неоднократно выдвигались претензии этому подрядчику относительно выполнения им гарантийных обязательств и ликвидации проблем, которые сейчас есть по этому зданию.

«На эти обращения реакции не было, поэтому сегодня на инспектирование я пригласил руководителя главного управления Нацполиции Сумской области, который дал поручение своему территориальному подразделению провести полностью обследование помещения школы, опросить свидетелей, зафиксировать проблемы, с которыми обращался глава громады и директор школы и т.д. Недоработку по вине подрядчика должны исправить».

Справочно

Общая сметная стоимость объекта «Реконструкция Краснопольской общеобразовательной школы I-III степеней (инженерные сети и отделки помещений)» составляет 42,3 млн. грн. Договор заключен на сумму 27,2 млн. грн.

Проектно-сметная документация изготовлена в 2018 году. Проектной документацией предусмотрена замена инженерных сетей, отделка внутренних помещений, закупка школьного оборудования, обеспечение доступа для маломобильных групп населения.

Основная часть работ, предусмотренных проектом, выполнена. Осталось выполнить часть электромонтажных работ, работ по отделке подвала и прокладке коммуникаций, поставке оборудования. Завершение строительства планируется на 4-й квартал 2021 года.

Право Краснополье
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Краснополье утвердили эскизный проект реконструкции стадиона
16.10.2021 10:28

В Краснополье утвердили эскизный проект реконструкции стадиона

Исполнительный комитет Краснопольского поселкового совета утвердил эскизный проект реконструкции спортивного комплекса на базе стадиона «Колос» в пгт Краснополье....

В Краснополье за 40 млн грн реконструируют школу
18.04.2020 10:02

В Краснополье за 40 млн грн реконструируют школу

Губернатор Сумщины проинспектировал ход реконструкции Краснопольской школы....

24.12.2019 11:03

В Краснополье сбили 8-летнего школьника

23 декабря около 9:25 в Краснополье 36-летний водитель автомобиля Рено совершил наезд на несовершеннолетнего....

В Краснополье тракторист погиб из-за падения с автоприцепа
27.11.2019 10:44

В Краснополье тракторист погиб из-за падения с автоприцепа

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившее в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 25 ноября в 14:45 на производственном...

Краснопольской ОТГ открыт доступ к программам Совета Европы по развитию местного бизнеса
30.10.2019 12:58

Краснопольской ОТГ открыт доступ к программам Совета Европы по развитию местного бизнеса

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава громады Юрий Яремчук....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 144 человек
Сегодня 08:55
Факты по неудовлетворительной реконструкции Краснопольской школы будет изучить полиция
Сегодня 17:11
Сумские хоккеисты проводят сборы в Нидерландах
Сегодня 17:03
В Шостке поймали домушника (видео)
Сегодня 16:18
Под Сумами ВАЗ столкнулся с ГАЗелью: пострадали двое (видео)
Сегодня 16:12
Количество новых случаев заболевания СОVID-19 на Сумщине уменьшилось на 28%
Сегодня 15:30
В центре Сум на остановке переложили тактильную плитку
Сегодня 14:50
В Сумах пьяный водитель сбил пенсионерку на переходе
Сегодня 14:10
Медицина у Путивльській та Новослобідській громадах може значно погіршитися. Хто в цьому винен?
Сегодня 14:06
В Сумах за три года планируют построить «с нуля» объездную дорогу
Сегодня 13:50
Порошенко привіз десантникам в Авдіївку обладнання для відеорозвідки, зустрівся з волонтерами і вшанував пам’ять юного футболіста Степана Чубенка
Сегодня 13:43
Бюджет Сумщины-2022: денег нет, но вы держитесь
Сегодня 13:10
view counter
view counter

Статьи

Як підібрати універсальні ювелірні прикраси?
Сегодня 17:20
Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
Вчера 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.