Факты по неудовлетворительной реконструкции Краснопольской школы будет изучить полиция Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий по результатам посещения Краснопольской ООШ в рамках рабочей поездки с начальником ГУ Нацполиции в Сумской области Сергеем Чижом.

«Мы совместно с руководством Нацполиции были в Краснопольской общеобразовательной школе, реконструкция которой проводится с 2018 года, – сообщил Дмитрий Живицкий. – К сожалению, есть вопросы к предыдущему подрядчику, выполнявшему внешние работы по реконструкции школы. Мы ведь увидели затекание в нескольких местах крыши, трещины фасада здания».

По словам чиновника, областным департаментом капитального строительства неоднократно выдвигались претензии этому подрядчику относительно выполнения им гарантийных обязательств и ликвидации проблем, которые сейчас есть по этому зданию.

«На эти обращения реакции не было, поэтому сегодня на инспектирование я пригласил руководителя главного управления Нацполиции Сумской области, который дал поручение своему территориальному подразделению провести полностью обследование помещения школы, опросить свидетелей, зафиксировать проблемы, с которыми обращался глава громады и директор школы и т.д. Недоработку по вине подрядчика должны исправить».

Справочно

Общая сметная стоимость объекта «Реконструкция Краснопольской общеобразовательной школы I-III степеней (инженерные сети и отделки помещений)» составляет 42,3 млн. грн. Договор заключен на сумму 27,2 млн. грн.

Проектно-сметная документация изготовлена в 2018 году. Проектной документацией предусмотрена замена инженерных сетей, отделка внутренних помещений, закупка школьного оборудования, обеспечение доступа для маломобильных групп населения.

Основная часть работ, предусмотренных проектом, выполнена. Осталось выполнить часть электромонтажных работ, работ по отделке подвала и прокладке коммуникаций, поставке оборудования. Завершение строительства планируется на 4-й квартал 2021 года.