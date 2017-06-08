У губернатора Сумщины выросла зарплата За ноябрь глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий получил на 8,5 тыс. грн больше.

Портал «Слово и дело» опубликовал зарплаты глав облгосадминистраций. Дмитрий Жвицкий в ноябре получил 71 332 грн, в октябре – 62 706 грн. Рост только за один месяц составил – почти 14%. Что интересно, в сентябре его зарплата была всего 54 902 грн. Боимся предположить, сколько будет за декабрь с новогодней премией и пр.

Больше всего в Украине получил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай – 138 тыс. грн, что на 35% больше, чем в октябре. На втором месте – глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий – 125 тыс. грн.