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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30582

У губернатора Сумщины выросла зарплата

За ноябрь глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий получил на 8,5 тыс. грн больше.

Портал «Слово и дело» опубликовал зарплаты глав облгосадминистраций. Дмитрий Жвицкий в ноябре получил 71 332 грн, в октябре – 62 706 грн. Рост только за один месяц составил – почти 14%. Что интересно, в сентябре его зарплата была всего 54 902 грн. Боимся предположить, сколько будет за декабрь с новогодней премией и пр.

Больше всего в Украине получил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай – 138 тыс. грн, что на 35% больше, чем в октябре. На втором месте – глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий – 125 тыс. грн.

Политика Зарплата чиновников
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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