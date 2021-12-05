Сумские хоккеисты проводят сборы в Нидерландах Уже обыграли две местные команды.

Национальная женская сборная по индорхоккею проводит в Нидерландах учебно-тренировочный сбор, в рамках которых будет проведено несколько контрольных матчей.

Команда под руководством главного тренера Светланы Макаевой продолжает подготовку к чемпионату Европы и чемпионату мира по индорхоккею, которые состоятся в начале 2022 года.

В составе сборной 13 игроков МСК «Сумчанка» и 4 легионерки-воспитанницы сумского хоккея: Евгения Мороз, Татьяна Степанченко, Оксана Пономаренко, Екатерина Шокаленко, Юлия Шевченко, Екатерина Касьянова, Юлиана Фадеева, Валерия Тищенко, Карина Леонова, Валерия Зайцева, Валерия Рудиченко, Анастасия Воевода, Анастасия Шишина (все - МСК «Сумченка»), Ольга Гончаренко (Беларусь), Яна Ворошило (Нидерланды), Марина Хилько (Италия), Екатерина Покидько (Нидерланды).

Наша команда уже провела две игры: матч против команды «Gouda» закончился со счетом 10:1, против «Zoetermeer» - 9:1.