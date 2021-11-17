В Шостке поймали домушника (видео) Злоумышленник находил незапертые на замок входные двери в квартирах многоэтажек, заходил и похищал из жилья понравившиеся вещи.

По данным следствия, в течение октября, ноября и декабря злоумышленник шесть раз проникал в квартиры шесткинцев, которые, находясь дома, забывали закрыть на замок входную дверь.

«Обнаружив такую опрометчивость хозяев, ранее судимый 21-летний житель Шостки тайком заходил в чужое жилье и забирал оттуда преимущественно мобильные телефоны хозяев, которые продавал или сдавал в ломбард. В одном из случаев он похитил еще и женский рюкзак с 3 000 гривен и банковскими картами», - рассказывает Юрий Лысак, заместитель начальника Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области – начальник следственного отдела.

В настоящее время следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили молодому человеку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.