Под Сумами ВАЗ столкнулся с ГАЗелью: пострадали двое (видео)

Около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку от Старого Села произошло попутное столкновение автомобиля ВАЗ-2110 с автомобилем «ГАЗель». В результате автоаварии травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля 21-го и 22-х лет. Мужчины были доставлены в медицинское учреждение для оказания им помощи.
В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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