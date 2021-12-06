Под Сумами ВАЗ столкнулся с ГАЗелью: пострадали двое (видео) Столкновение двух автомобилей произошло сегодня днем на автодороге недалеко от населенного пункта Старое Село Сумского района.

Около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку от Старого Села произошло попутное столкновение автомобиля ВАЗ-2110 с автомобилем «ГАЗель». В результате автоаварии травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля 21-го и 22-х лет. Мужчины были доставлены в медицинское учреждение для оказания им помощи.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.