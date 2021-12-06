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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:12222

Под Сумами ВАЗ столкнулся с ГАЗелью: пострадали двое (видео)

Столкновение двух автомобилей произошло сегодня днем на автодороге недалеко от населенного пункта Старое Село Сумского района.

Около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку от Старого Села произошло попутное столкновение автомобиля ВАЗ-2110 с автомобилем «ГАЗель». В результате автоаварии травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля 21-го и 22-х лет. Мужчины были доставлены в медицинское учреждение для оказания им помощи.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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