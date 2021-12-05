В Сумах прогнозируют туман и гололедицу 15 декабря погоду в Сумской области будет определять малоградиентное поле повышенного давления.

Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ночью и утром туман, местами: гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура в течение суток -3...+2°С.

Внимание! Ночью и утром 15 декабря по Сумской области и Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица (I-й уровень опасности, желтый).