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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:50327

В Сумах прогнозируют туман и гололедицу

15 декабря погоду в Сумской области будет определять малоградиентное поле повышенного давления.

Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ночью и утром туман, местами: гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура в течение суток -3...+2°С.

Внимание! Ночью и утром 15 декабря по Сумской области и Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица (I-й уровень опасности, желтый).

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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