Количество новых случаев заболевания СОVID-19 на Сумщине уменьшилось на 28%

По его словам, в настоящее время почти 6 тысяч человек продолжает болеть COVID-19. За все время пандемии в области зафиксировано 128 396 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимир Збаражский сообщил, что по состоянию на 12 декабря, Сумщина впервые за 12 последних недель опустилась на 19-е место по интегральному показателю эпидопасности.
Так, за прошедшую неделю темпы снижения заболеваемости ускорились. Показатель заболеваемости опустился до 259 на 100 тысяч населения, что на 27% меньше 7 дней назад.
Количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 28% по сравнению с прошлой неделей. Показатель составляет 150,2 на 100 тысяч населения при всеукраинском – 150. Уровень заболеваемости соответственно тоже снизился и продолжает опускаться. Снизилась также смертность.
Коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 20,5% при норме 20%. То есть только полпроцента отделяет область, чтобы добиться индикаторного и базового показателя желтого уровня.
Самая худшая ситуация с заболеваемостью в Вильшанской, Бездрицкой, Липоводолинской, Сынивской громадах.
При этом главного санитарного врача беспокоит снижение уровня обследования граждан ПЦР- и экспресс-тестами. В Сумской, Верхнесыроватской и Нижнесыроватской громадах тестирование проводится на достаточном уровне. Из Грунской, Эсманской и Березовской громад за последнюю неделю совсем не поступило материалов для проведения исследований. Однако, что радует, это уменьшение показателей получения положительных образцов за последние 7 дней, что свидетельствует о спаде заболеваемости. Снижение уровня заболеваемости зарегистрировано в 41 громаде.
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