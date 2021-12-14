В Сумах пьяный водитель сбил пенсионерку на переходе

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 43-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, не соблюдав безопасной скорости движения и не предоставив преимущества в движении, допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 76-летняя сумчанка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
В ходе общения у водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Но от прохождения осмотра на месте происшествия и в здравоохранении он категорически отказался. Документы для проверки мужчина тоже предоставлять отказался.
На водителя стражи порядка вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения обзора состояния опьянения) КУоАП.
По факту ДТП на место происшествия инспектору вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
Спасатели деблокировали 35-летнего водителя из искореженного в результате ДТП автомобиля....
Камеры автофиксации и штрафы не снизили уровень аварийности. За первые десять месяцев этого года она увеличилась на 15%, и теперь...
За предложение предоставления неправомерной выгоды полицейским житель города Ромны предстанет перед судом....
К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на велосипедиста в Сумской области....
На улице Роменской произошло автопроисшествие с участием автомобилей Renault Master и ВАЗ....