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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:10466

В Сумах пьяный водитель сбил пенсионерку на переходе

ДТП произошло 12 декабря, около 17.30.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 43-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, не соблюдав безопасной скорости движения и не предоставив преимущества в движении, допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 76-летняя сумчанка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В ходе общения у водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Но от прохождения осмотра на месте происшествия и в здравоохранении он категорически отказался. Документы для проверки мужчина тоже предоставлять отказался.

На водителя стражи порядка вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения обзора состояния опьянения) КУоАП.

По факту ДТП на место происшествия инспектору вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Дтп Пьяный за рулем
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