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Медицина у Путивльській та Новослобідській громадах може значно погіршитися. Хто в цьому винен?

У Путивльській міській лікарні почалися звільнення медичних працівників, скорочення можуть зачепити близько 20 лікарів та медичних сестер.

Текст, що нижче, ми підготували минулого тижня та запропонували до публікації у місцевій газеті «Путивльские ведомости», адже питання суспільно-значуще і важливе для мешканців громади, проте нам відмовили. Вважаємо, що така позиція видання щодо цього питання дуже красномовно відображає ситуацію зі свободою слова та думки у Путивльській громаді. 

У Путивльській міській лікарні почалися звільнення медичних працівників, скорочення можуть зачепити близько 20 лікарів та медичних сестер, а кілька громад залишаться без допомоги фахівців та будуть змушені звертатися за лікуванням до Конотопської районної лікарні.

Про це у своєму зверненні до громадської організації «Сила землі» повідомили акушер-гінеколог Світлана Семененко та єдиний дитячий й дорослий хірург Тетяна Левченко, яких вже звільнили з лікарні і вони просять розібратися у причинах скорочення та допомогти запобігти критичній ситуації у громадах

Як відомо, Путивльска міська лікарня лікує мешканців не лише Путивльської ОТГ, а й Новослобіської, а це сукупно майже 34 тис. людей. Якщо скорочення продовжаться, то за медичною допомого їм потрібно буде звертатися до районної лікарні в Конотопі, що за 72 км від Путивля.

Ми багато спілкуємося з мешканцями сіл Сумської області і повсякчас люди скаржаться на громадський транспорт. І як тоді відвідати лікаря? Особливо якщо мова йде про гострий стан, і потрібна допомога саме спеціаліста, адже мова йде про акушера-гінеколога, стоматолога, дитячого хірурга, а також медсестер. Пані Семененко та Левченко пишуть, що звільнять  20 спеціалістів, а це дуже багато. Вважаю, негативний вплив такого рішення відчуватимуть і лікарі, і пацієнти.

Доступність медицини – це болюча проблема для українського села та маленьких міст, адже фельдшерів для ФАПів та терапевтів у деяких ОТГ шукають роками. На жаль, молодь не дуже хоче після довгого та виснажливого навчання повертатися додому, то ж літні люди приречені інколи навіть помирати без належної допомоги. 

У таких реаліях масові звільнення  викликають занепокоєння і у активних путивлян, і у громадських діячів. 

В умовах пандемії СOVID-19 та низького рівня вакцинації населення, коли навантаження на лікарів і без того зросли, особливо у пікові періоди «червоної» зони такі рішення можуть вартувати людського життя.

Зі своєї сторони, ГО «Сила землі» має намір розібратися у ситуації, що склалася на Путивльщині та допомогти захистити інтереси громади, а також надасть правову допомогу медикам, якщо виявиться, що їх звільнено дійсно незаконно. Саме тому, ми підготвували запит до Голови Сумської областної держадміністрації Дмитра Живіцького, та Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко з проханням втрутитися у ситуацію

Голова ГО «Сила землі» Сергій Семенченко 

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