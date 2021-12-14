Сумская ОГА хочет отдать театр Щепкина государству Сумской областной национальный академический театр им. Щепкина планируют передать на баланс государства.

В 2022 году на содержание учреждений, подчиненных Управлению культуры ОГА, предусмотрены расходы на сумму 202 250 тыс. грн.

В поддержку театров планируется направить 57 042,5 тыс. грн; филармонии – 18 437,7 тыс. грн; библиотек – 27 712,9 тыс. грн.

Среди первоочередных задач структурного подразделения, как сообщила начальник управления Елена Мельник на заседании областной депутатской бюджетной комиссии, – достройка гримерок 4-го этажа театра им. Щепкина и изготовление проектно-сметной документации на ремонт крыши краеведческого музея. В целом на это необходимо 1,8 млн. грн.

Также за свой счет (1,5 млн грн) Сумской профессиональный колледж искусств и культуры им. Д. Бортнянского изготовил ПКД на ремонт первого здания по ул. Гагарина.

«Оно действительно находится в аварийном состоянии. Директор колледжа поднимает этот вопрос на всех уровнях и работает над привлечением дополнительных средств для ремонта. Кроме того, мы обратились в Кабинет Министров, Министерство культуры о нахождении механизма передачи нашего Национального театра им. Щепкин на баланс государственного бюджета. Ведь одновременно национальный театр у нас остается коммунальным учреждением областного совета – это просто нонсенс!» – отметила начальник управления.

Что интересно, о ремонте художественного музея, который отметил гол назад 100-летие, и у которого нет центральной канализации, речь снова не шла.