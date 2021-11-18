Сумская полицейская заняла второе место на чемпионате Украины по панкратиону

Всего в соревнованиях участвовало около 400 спортсменов из 16 областей страны.
В нелегкой борьбе полицейская Виктория Кудрявская добыла в борьбе «серебро» в весовой категории до 64 кг в разделе «греплинг - ги».
Виктория работает младшим инспектором кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Сумской области.
С детства она занималась разными боевыми искусствами. Таким видом спорта как панкратион Виктория занимается всего полгода. Это были первые соревнования полицейской по данному виду спорта, и уже она имеет хорошие достижения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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