Сумская полицейская заняла второе место на чемпионате Украины по панкратиону С 8 по 11 декабря во дворце студенческого спорта г. Сумы прошел чемпионат Украины по панкратиону.

Всего в соревнованиях участвовало около 400 спортсменов из 16 областей страны.

В нелегкой борьбе полицейская Виктория Кудрявская добыла в борьбе «серебро» в весовой категории до 64 кг в разделе «греплинг - ги».

Виктория работает младшим инспектором кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

С детства она занималась разными боевыми искусствами. Таким видом спорта как панкратион Виктория занимается всего полгода. Это были первые соревнования полицейской по данному виду спорта, и уже она имеет хорошие достижения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.