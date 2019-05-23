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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:20438

Мэру Сум не нравится цвет фасадов в центре города

На аппаратном совещании в мэрии 13 декабря снова заговорили о фасадах центральной части Сум.

«Это стратегический вопрос, - заявил мэр Александр Лысенко. – Некоторые фирмы приводят свои фасады в порядок, ремонтируют. Но они делают их желтыми или белыми, зелеными. Потому все же хотелось бы, чтобы архитекторы предложили видение центральных улиц в цвете. Чтобы у нас был какой-то стиль. Пусть мы будем даже помогать в какой-то мере краской, но чтобы это было интересно».

Начальник горуправления архитектуры Андрей Кривцов доложил, что управление проанализировало ситуацию в центральной части Сум и уже готовит письма владельцам помещений о том, чтобы они привели состояние своих фасадов в порядок путем разработки паспорта фасада с согласованием его в управлении архитектуры. Весной такая работа уже будет вестись. Если паспорта фасадов не разработают, будут выписываться предписания об устранении нарушений и т.д., пишет Ваш шанс.

- Часто к нам обращаются за продлением или переоформлением земельных участков, в этом случае мы можем сначала предлагать людям привести в порядок фасады, а затем уже принимать решения по земле – нужно продумать и такой алгоритм, - порекомендовал подчиненным мэр.

Общество Фасады Соборной
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