Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

Сумские хоккеистки завоевали серебряные и бронзовые награды, уступив только хозяйкам турнира.
Итоговое положение команд:
1 место – ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь
2 место – Сборная команда Сумской области-1 (тренеры Наталья КУКАРИНА и Инна НЮКИНА)
3 место – Сборная команда Сумской области-2 (тренеры Елена СВИСТЮР и Инна БОНДАРЕНКО)
4 место – СДЮШОР «Динамо» г. Сумы (тренер Наталья ТКАЧ)
5 место – Сборная команда г. Полтава
6 место – Сумская областная ДЮСШ
7 место – Сборная команда Сумской области-3 (тренеры Елена и Виктория Матвеенко)
Также в номинациях были отмечены:
Лучший вратарь – Инна Кравченко (Сборная команда Сумской области-1)
Бомбардир – Вероника Мовчан (Сборная команда Сумской области-1)
10-12 декабря в Паредесе (Португалия) проходил EuroHockey Indoor Junior Championship II....
9-12 декабря в Шостке проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юниоров 2004-05 г.р....
6 декабря в Сумах завершился второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд....
Сегодня, 5 декабря, в Сумах прошли игры второго дня второго тура чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд....
3-5 декабря в манеже СумГУ прошли игры І тура чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд (Суперлига)....