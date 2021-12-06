В Сумах пройдет митинг в День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

14 декабря состоится митинг по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Место проведения – памятный знак «Жертвам Чернобыля» (сквер по ул. Горького).
Начало – 10:00.
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