Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:32414

На Сумщине пьяному водителю дали 5 лет за смертельное ДТП

К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на велосипедиста в Сумской области.

При публичном обвинении Конотопской окружной прокуратуры приговором суда 8 декабря 47-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет (ч.3 ст.286-1 УК Украины).

Прокурор в суде доказал, что происшествие произошло 6 июня 2021 года около 15 часов на 27 км автодороги Батурин-Конотоп-Сумы вблизи с. Питомник. Водитель автомобиля «ВАЗ-21104» не соблюдал безопасную дистанцию и безопасный интервал, а также не принял меры для уменьшения скорости во время объезда препятствия, поэтому допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Пьяный за рулем Смертельное ДТП
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине дали 5 лет рецидивисту за мошенничество, угон и кражи
Сегодня 10:38

На Сумщине дали 5 лет рецидивисту за мошенничество, угон и кражи

К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который продал чужой дом, завладел мопедом и обворовывал стариков в больнице....

На Сумщине ГАЗель насмерть сбила пенсионерку
10.12.2021 21:51

На Сумщине ГАЗель насмерть сбила пенсионерку

Полицейские Шостки устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина-пешеход....

Лебединцы сдали пьяного водителя копам (видео)
09.12.2021 13:12

Лебединцы сдали пьяного водителя копам (видео)

Лебединские полицейские остановили мужчину, управлявшего транспортным средством с признаками алкогольного опьянения....

На Сумщине полицейские ищут неизвестного водителя, совершившего смертельное ДТП
08.12.2021 21:23

На Сумщине полицейские ищут неизвестного водителя, совершившего смертельное ДТП

В результате произошедшего ДТП около 19 часов в селе Сосновка пешеход погиб на месте происшествия....

В Белополье дали 5 лет пьяному водителю, сбившему насмерть на тротуаре бывшую учительницу
07.12.2021 11:01

В Белополье дали 5 лет пьяному водителю, сбившему насмерть на тротуаре бывшую учительницу

При публичном обвинении Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры приговором суда 34-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное...

view counter
view counter

Статьи

Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.