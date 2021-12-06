На Сумщине пьяному водителю дали 5 лет за смертельное ДТП

При публичном обвинении Конотопской окружной прокуратуры приговором суда 8 декабря 47-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет (ч.3 ст.286-1 УК Украины).
Прокурор в суде доказал, что происшествие произошло 6 июня 2021 года около 15 часов на 27 км автодороги Батурин-Конотоп-Сумы вблизи с. Питомник. Водитель автомобиля «ВАЗ-21104» не соблюдал безопасную дистанцию и безопасный интервал, а также не принял меры для уменьшения скорости во время объезда препятствия, поэтому допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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