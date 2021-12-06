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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах 20% стационарных больных COVID-19 были привиты

Из 222 помещенных в стационары сумчан – 80% не привиты от ковида.

На утро 13 декабря в городских больницах на лечении находятся 232 человека (222 взрослых и 10 детей). Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила главный специалист горздрава Наталья Кипенко.

- Из общего количества взрослых, находящихся на стационарном лечении, 176 (почти 80%) – не вакцинированы от COVID-19, - уточнила чиновник. – Среди получающих кислородную поддержку – 93% непривитых, а среди нуждающихся в реанимационных мероприятиях – все 100%. Все подключенные к аппаратам ИВЛ и CPAP - это невакцинированные сумчане.

В горбольницу №5 госпитализировано 117 горожан (95 - на кислородной поддержке, 11 – на респираторной поддержке с помощью CPAP, один больной подключен к аппарату ИВЛ). В больнице Святого Пантелеймона - 25 больных (12 получают кислородную терапию, четверо - в отделении интенсивной терапии, трое – на аппарате CPAP). В 4-й горбольнице – 35 сумчан (28 – на кислородной поддержке, один - на аппарате CPAP).

В ЦГБ помещены 45 пациентов (40 – на кислородной поддержке, семь – на койках интенсивной терапии, один – на аппарате ИВЛ).

В детской больнице Святой Зинаиды – 10 пациентов с подтвержденным диагнозом (двое - в отделении интенсивной терапии с ковидом и подозрением на заболевание, один ребенок получает кислородную терапию). Также в медучреждении лечатся 64 пациента с другими патологиями. Всего в городских больницах в наличии 368 свободных коек для госпитализации взрослых (363 – с подачей кислорода) и 126 - для детей, все обеспечены кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся и в областных медучреждениях. В медцентре инфекционных болезней им. З. Красовицкого – 31 пациент (трое находятся в реанимации – на ИВЛ). В областном госпитале для ветеранов – 60 больных (двое – в отделении интенсивной терапии, один – на аппарате ИВЛ). В областной клинической больнице лечение получают 34 пациента (четверо – в отделении интенсивной терапии, трое – на аппаратах ИВЛ), пишет Ваш шанс.

Общество Вакцинация
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