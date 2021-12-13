На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 76 человек

По состоянию на 13 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2701 летальный исход, за минувшие сутки – 3 (Сумской р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 119 950 человек, из них за минувшие сутки – 133 (Конотопский р-н – 61, Сумской р-н – 72).
COVID-19 подтвердили у 158 человек (Конотопский р-н – 12, Ахтырский р-н – 14, Роменский р-н – 22, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 309 человек (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 60, Сумскoй р-н –...
COVID-19 подтвердили у 341 человека (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 26, Роменский р-н – 49, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 288 человек (Конотопский р-н – 62, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 41, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 274 человек (Конотопский р-н – 46, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 29, Сумской р-н –...