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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 76 человек

COVID-19 подтвердили у 76 человек (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 8, Сумской р-н – 61).

По состоянию на 13 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2701 летальный исход, за минувшие сутки – 3 (Сумской р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 119 950 человек, из них за минувшие сутки – 133 (Конотопский р-н – 61, Сумской р-н – 72).

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Общество Коронавирус
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