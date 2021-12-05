Сумские хоккеисты выиграли чемпионат Украины

В чемпионате приняли участие шесть команд из Винницы, Сум, Шостки и Винницкой области.
Итоги чемпионата следующие:
1. Сборная Сумской области
2. Сборная Винницкой области
3. КДЮСШ «Барса-1» г. Шостка
4. МДЮСШ N1 г. Винница
5. ОСДЮШОР «Олимпия» г.Винница
6. КДЮСШ «Барса-2» г.Шостка
Лучшие игроки чемпионата.
Лучший вратарь - Железный Дмитрий (Сумская область)
Лучший защитник - Семенюшко Виталий (Винницкая область)
Лучший нападающий - Ясинский Александр (Винницкая область)
Лучший бомбардир - Беляев Артем - 20 мячей (Сумская область)
Лучший игрок чемпионата - Петренко Евгений («Барса-1» г.Шостка)
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