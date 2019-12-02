Сумские бойцы отличились на международном турнире

В соревнованиях принимали участие более 900 спортсменов из Латвии, Польши, Молдовы, Румынии и Украины.
Сумчане завеовали на турнире 4 серебряные и 1 бронзовую медали:
2 место - Турченко Кирилл, Шевченко Маша, Шишкина Лиза, Селянина Людмила
3 место - Юшкевич Рома.
Подготовил спортсменов тренер Александр Пащенко.
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