Сумские футзалисты на выезде проиграли чемпиону АФФК «Сумы» в матче 15-го тура Экстра-лиги в Ивано-Франковске играл против чемпиона Украины «Урагана».

К сожалению, сумчане сумели более или менее на равных играть только в первой половине игры, проиграв 0:2. Во втором тайме хозяева забили еще 4 гола, а сумчане ответили лишь голом престижа Александра Сметаненко. Зато у «драконов» покером отличился воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, еще по голу забили Даниил Абакшин и Тарас Онуфрак.

«Сумы» после этого поражения продолжают занимать восьмое место с 9 очками в активе, а «Ураган» – третье (27 очков).

"Ураган" – АФФК "Сумы" – 6:1

Голы: Фаренюк, 2, 16, 21, 28, Абакшин, 29, Онуфрак, 36 – Сметаненко Ол, 36.