Сумские футзалисты на выезде проиграли чемпиону

Воспитанник сумского футзала оформил покер в ворота сумской команды
К сожалению, сумчане сумели более или менее на равных играть только в первой половине игры, проиграв 0:2. Во втором тайме хозяева забили еще 4 гола, а сумчане ответили лишь голом престижа Александра Сметаненко. Зато у «драконов» покером отличился воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, еще по голу забили Даниил Абакшин и Тарас Онуфрак.
«Сумы» после этого поражения продолжают занимать восьмое место с 9 очками в активе, а «Ураган» – третье (27 очков).
"Ураган" – АФФК "Сумы" – 6:1
Голы: Фаренюк, 2, 16, 21, 28, Абакшин, 29, Онуфрак, 36 – Сметаненко Ол, 36.
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