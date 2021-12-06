Сумские биатлонисты с бронзой юниорского кубка IBU Сегодня, 12 декабря, на первом этапе юниорского кубка IBU эстафетный день.

Юниорские эстафеты радуют болельщиков порой самыми неожиданными поворотами. Такую гонку мы увидели сегодня на первом этапе Юниорского Кубка IBU в итальянском Мартелле. Ну кто мог, например, ожидать увидеть сборную Монголии, подходящую к рубежу на третьем месте? Но именно это случилось на первом этапе сегодня ), пишет biathlon.com.ua.

Тактически на гонку старший тренер юниорской команды на этом этапе Роман Лейбюк выбрал «догоняющий» состав – исходя из прошедшей позавчера индивидуальной гонки. Но стартовавший на первом этапе Виталий Мандзын отнюдь не выглядел слабым звеном. Хотя и являлся самым младшим из украинской четверки. На протяжении всего этапа Виталий оставался в лидирующей группе, на огневых рубежах использовал всего один запасной патрон, а эстафету передал вторым всего в секунде позади победителя индивидуальной гонки немца Дариуса Лодля! Феерический старт! Браво, Виталий!

Бороться в контактных гонках за первые места – всегда удовольствие. И на протяжении всего второго этапа такое ощущение сопровождало Дмитрия Грущака, который очень быстро отработал лежку с одним запасным патроном и вышел на дистанцию лидером! На трассе он, правда, не торопился, позволяя соперникам отыгрывать отставание, но это дало результат на огневом рубеже: идеальная стрельба стоя – и Украина снова лидер! На финише этапа Грущак, правда, пропустил вперед сборную Чехии, но передал эстафету всего в полутора секундах за лидерами. Чуть позади были сборные Словении, Швейцарии, Италии и Германии, а всего в пределах 47 секунд к экватору гонки пришли восемь команд. Отличная работа, Дима!

Роман Боровик – самый опытный в нашей четверке, если такое определение вообще применимо к юниорам ) И именно на опыте Роман сработал прекрасно: после промаха в лежке он быстро ликвидировал 10-секундное отставание от лидировавшего чеха Йозефа Кабрды, потом отдохнул за его спиной до огневого рубежа, и пока чех зарабатывал три штрафных круга, Боровик умчался на трассу! И хотя на дистанции украинец снова не был быстрейшим и отдавал на последнем круге секунды перевеса, запас в десять секунд над вышедшей на вторую позицию командой Польши он все-таки сохранил. Шикарно, Роман!

Степану Кинашу представился отличный шанс к личной медали этапа добавить еще и эстафетную. Но какого достоинства? Ведь в предыдущих гонках сезона он выступал без значительной ответственности за результат, а тут на плечах повисли усилия всей команды, которые нельзя было запороть! Да и, если судить по индивидуальной гонке, практически все основные сегодняшние соперники на трассе были быстрее Кинаша…

Оставалось надеяться на те же козыри, которые помогли попасть на подиум индивидуалки – точную стрельбу. Однако большое желание в сочетании с ответственностью сыграли злую шутку – на первом рубеже Степан заработал круг штрафа. Тем не менее, борьба за подиум была все еще актуальна – впереди в 15 секундах шел словенец, на том же расстоянии позади – россиянин.

Ко второму рубежу Кинаш пришел уже четвертым, но здесь уже собрался и отработал очень неплохо – с одним запасным патроном, в то время как словенец и россиянин в пылу борьбы заработали по три круга штрафа! На последний круг украинец отправился вторым в минуте позади поляка. Но на серебро оказалась очень настроена и сборная Германии, за которую финишировал Ханс Кёлльнер. К сожалению, на дистанции сегодня Кинаш не сумел противостоять более мощному немцу и финишировал с бронзой. Такие гонки закаляют, Степан!

В целом эта эстафета оставила очень приятное впечатление. На фоне предыдущего сезона, когда за выступлением наших юниоров приходилось наблюдать в глубокой печали, сегодня команды выглядит вполне боеспособной. Спасибо, ребятам и тренерам!

Эстафета. Юниоры

1. Польша (0+10) 1:26:24,4

2. Германия (1+13) +1:01,2

3. Украина (1+7) +1:22,1

4. Чехия (3+9) +1:41,3

5. Италия (1+9) +1:43,3

6. Эстония (1+8) +2:02,2

Полный результаты гонки здесь