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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Лучшим иностранным кадетом Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст стал уроженец Шостки

Вооруженные силы Украины поздравляют курсанта Павла Лэйси с успешным завершением обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст и награждением Ее Королевским Высочеством Королевской Принцессой Анной Международным мечом как лучшего иностранного кадета, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Начальник Генштаба Британской армии ВС Великобритании генерал Сэр Марк Карлтон-Смит вручил курсанту Павлу Лэйси «Медаль Сандхерста» в ознаменование его чрезвычайных достижений как иностранного кадета.

ВС Украины выражают благодарность посольству Украины в Соединенном Королевстве и посольству Британии в Украине за содействие, поддержку и помощь в продолжении реализации многолетней традиции овладения военной наукой представителем ВСУ по стандартам страны-члена НАТО.

Павел Лэйси – уроженец Шостки. Сейчас учится в Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного. Отбор кадетов для обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст проходит по всей Украине, но в Великобританию попадает всего один украинец.

Как сообщил Павел журналистам Шостка.Info, обучение в Королевской Академии длилось почти год, после новогодних праздников он должен вернуться в Украину.

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Общество Военные Павел Лэйси
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