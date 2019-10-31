Лучшим иностранным кадетом Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст стал уроженец Шостки

Начальник Генштаба Британской армии ВС Великобритании генерал Сэр Марк Карлтон-Смит вручил курсанту Павлу Лэйси «Медаль Сандхерста» в ознаменование его чрезвычайных достижений как иностранного кадета.
ВС Украины выражают благодарность посольству Украины в Соединенном Королевстве и посольству Британии в Украине за содействие, поддержку и помощь в продолжении реализации многолетней традиции овладения военной наукой представителем ВСУ по стандартам страны-члена НАТО.
Павел Лэйси – уроженец Шостки. Сейчас учится в Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного. Отбор кадетов для обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст проходит по всей Украине, но в Великобританию попадает всего один украинец.
Как сообщил Павел журналистам Шостка.Info, обучение в Королевской Академии длилось почти год, после новогодних праздников он должен вернуться в Украину.
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