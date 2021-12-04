Сумские футзалисты сыграют с чемпионом (трансляция)

Игра пройдет в местном колледже физического воспитания, начало встречи – в 12.00.
На сегодня хозяева с 24 очками (в 12 играх) занимают третье место в турнирной таблице, а наша команда с 9 – восьмое.
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