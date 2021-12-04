Сумские футзалисты сыграют с чемпионом (трансляция) Сегодня, 12 декабря, состоится календарный матч 15-го тура Экстра-лиги, в котором АФФК «Сумы» на выезде сыграет против чемпиона Украины - ивано-франковского «Урагана».

Игра пройдет в местном колледже физического воспитания, начало встречи – в 12.00. На сегодня хозяева с 24 очками (в 12 играх) занимают третье место в турнирной таблице, а наша команда с 9 – восьмое.