На Сумщине спасатели помогли убрать дерево с проезжей части 10 декабря в 19:35 отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части из Путивля привлекалось для оказания помощи.

Так, вблизи с. Котовка Конотопского района на автодороге Путивль-Глухов упало дерево, усложняющее движение автотранспорта.

Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и лебедкой пожарной автоцистерны ЗИЛ-131 оттащили его части на обочину. Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.