На Сумщине спасатели помогли убрать дерево с проезжей части

Так, вблизи с. Котовка Конотопского района на автодороге Путивль-Глухов упало дерево, усложняющее движение автотранспорта.
Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и лебедкой пожарной автоцистерны ЗИЛ-131 оттащили его части на обочину. Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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