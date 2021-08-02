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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине спасатели помогли убрать дерево с проезжей части

10 декабря в 19:35 отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части из Путивля привлекалось для оказания помощи.

Так, вблизи с. Котовка Конотопского района на автодороге Путивль-Глухов упало дерево, усложняющее движение автотранспорта.

Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и лебедкой пожарной автоцистерны ЗИЛ-131 оттащили его части на обочину. Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Упавшее дерево
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