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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:03249

Сумской биатлонист «в очках» в гонке преследования

В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону.

Первыми на старт гонки преследования вышли мужчины.

Ах, какой же близкой была немецкая сказка в гонке преследования третьего этапа Кубка мира в Австрия Хохфильцене! Йоханнес Кюн, идеально проведя спринт накануне, очень грамотно в тактическом плане построил персьют: На протяжении четырех кругов дистанции он не форсировал темп, сосредоточившись на стрельбе. И это давало результат: после трех рубежей в грфе промахов у немца красовался ноль, а дистанция до ближайшего соперника была вполне комфортной – 12 секунд, пишет biathlon.com.ua.

Но позади Кюна на всех парах мчался сверхмотивированный Кантен Фийон Майе, начавший сезон не слишком успешно. И француз решил разом отыграться за все неудачи! К четвертому огневому рубежу Кантен догнал немца, и начал создаваться на того давление. И Кюн дрогнул. Даже не так – решающая стойка у него развалилась совсем – Йоханнес стрелял не только катастрофически долго, но и с тремя промахами! И за один рубеж откатился с первой позиции в середину второго десятка!

Ну а Фийон Майе, расстреляв все мишени, отправился на последний круг за победой: в этой гонке Кантен допустил всего один промах на первом рубеже, после чего вел гонку просто идеально!

Как идеально отработала вся сборная Франции, оккупировав три из первых четырех позиций персьюта! Эмильен Жаклен вырвался на вторую ступень подиума с шестой стартовой. А Симон Дестьё совершил феноменальный прорыв в четверку с 24-го стартового места! Причем финишировал он в большой группе претендентов на бронзу и «цветы», а прямо на заключительных метрах боролся на финише с Себастьяном Самуэльссоном и Тарьеем Бё! Более того, поначалу система показала, что Дестьё выиграл эту борьбу, принеся своей команде полный подиум. Но затем фотофиниш все-таки отдал предпочтение шведу.

Лидер украинской команды Дмитрий Пидручный по ходу гонки неоднократно оказывался в невыгодной тактической позиции: по трассе ему приходилось идти либо в одиночестве, либо и вовсе – тянуть за собой группу соперников. И, возможно, это немного отразилось на качестве стрельбы в стойке, где Дима допустил по одному промаху. До этого он последовательно поднимался по строчкам промежуточного протокола, в один момент оказавшись даже седьмым, но в итоге вынужден был отступить до 16-й позиции. Но и это – прогресс по сравнению с 18-м местом в спринте.

Второй наш опытный спортсмен Артем Прима решением Юрая Санитры пропустил гонку, чтобы лучше подготовиться к эстафете. А еще одним украинцем в зачетной зоне стал наш Антон Дудченко, также с двумя кругами штрафа переместившийся по ходу персьюта с 27-го места на 30-е.

Наконец, уроженец Сумщины Артем Тищенко стартовал 48-м и после двух чистых рубежей в лежке даже поднялся в зачетную зону. Но два промаха стали словно заколдованными для наших ребят в этой гонке – на третьем и четвертом рубежах Артем заработал по кругу штрафа и, хотя все-таки добился небольшого прогресса в сравнении со спринтом, снова оказался за пределами зачета – 45-м.

Ветле-Сьястад Кристиансен этой гонкой завершил период своего лидерства в общем зачете Кубка мира. Гонку преследования он провел неудачно, опустившись на 19-е место, и в тотале пропустил вперед не только Себастьяна Самуэльссона, который вернул себе желтый биб лидера, но и Эмильена Жаклена. Дмитрий Пидручный разом отыграл четыре позиции и ворвался в топ-двадцатку, а Антон Дудченко продолжает занимать 28-е место в общем зачете.

Гонка преследования. Мужчины

1.  Кантен Фийон Майе (1+0+0+0)  33:52,0

2.  Эмильен Жаклен (0+0+1+0)  +32,1

3.  Себастьян Самуэльссон (0+0+1+1)  +38,2

...

16.  Дмитрий Пидручный (0+0+1+1)  +55,4

30.  Антон Дудченко (1+0+1+0)  +1:58,2

45.  Артем Тищенко (0+0+1+1)  +3:18,0

Спорт Биатлон
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