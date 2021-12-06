На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 309 человек COVID-19 подтвердили у 309 человек (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 60, Сумскoй р-н – 156, Шосткинский р-н – 27).

По состоянию на 11 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128162 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2697 летальных исходов, за минувшие сутки – 13 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 119470 человек, из них за минувшие сутки – 548 (Конотопский р-н – 88, Ахтырский р-н – 141, Роменский р-н – 29, Сумской р-н – 251, Шосткинский р -н – 39).