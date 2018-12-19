В следующем году в Сумах появится еще один скейт-парк Управление капитального строительства Сумского горсовета провело тендер на строительство скейт-парка на ул. Ковпака.

Соответствующая информация появилась в системе публичных закупок Рrozorro.

В районе домов 77Б-81Б должна быть построена спортивная площадка, которая будет оборудована для усовершенствования трюков в таких экстремальных видах спорта как скейтбординг, стритбординг, байкинг (ВМХ и MTB), агрессивные ролики, самокатинг. Стоимость 672 953 гривен. Выиграла тендер ФЛП Виктория Пономаренко. Хотя судя по последним тенденциям нужно умножать на полтора.

Победитель тендера должен не только построить скейт-парк, но и установить оборудование и озеленить территорию.

Срок выполнения работ – 31 декабря 2022 года.

ФЛП Пономаренко раньше строила скейт-парк в городском парке им. Кожедуба. Реконструировала баскетбольную площадку на студенческом пляже, убирала на пляже, продавала скамейки. Убирала листву и т.п.

Интересно, кто придумал строить скейт-парк в жилом квартале? Ведь будет достаточно шумно.