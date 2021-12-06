В Сумах грузовик наехал на легковушку

Инспекторы установили, что водитель грузового транспортного средства DAF, не придерживаясь безопасного бокового интервала, допустил столкновение с автомобилем Renault Scenic. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя DAF админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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