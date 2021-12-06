В Сумах грузовик наехал на легковушку В пятницу около 9.30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

Инспекторы установили, что водитель грузового транспортного средства DAF, не придерживаясь безопасного бокового интервала, допустил столкновение с автомобилем Renault Scenic. Транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные оформили материалы и составили на водителя DAF админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.