В Сумах столкнулись «Богдан» и «Ланос»

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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