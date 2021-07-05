Сумские теннисисты выиграли Кубок Украины

В первый день были разыграны командные медали.
Сумская «Тенисная Академия» в шестой раз выиграла кубок Украины. Сумчане не оставили никаких шансов соперникам, победив во всех матчах 3:0. В финале была обыграна первая команда Киева. В составе команды победителями стали Левшин Виталий, Брояковский Всеволод, Когут Богдан, Даценко Андрей, Тверитинов Роман и Зякун Александр.
В матче за бронзовые награды Черниговская область была сильнее Сумской 3:2.
В женской части Сборная Сумщины уступила в первой же игре в ¼ финала.
11-12 декабря будут разыграны личные кубки.
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