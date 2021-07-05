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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские теннисисты выиграли Кубок Украины

Сегодня, 10 декабря, в Чернигове стартовал розыгрыш Кубка Украины по настольному теннису.

В первый день были разыграны командные медали.

Сумская «Тенисная Академия» в шестой раз выиграла кубок Украины. Сумчане не оставили никаких шансов соперникам, победив во всех матчах 3:0. В финале была обыграна первая команда Киева. В составе команды победителями стали Левшин Виталий, Брояковский Всеволод, Когут Богдан, Даценко Андрей, Тверитинов Роман и Зякун Александр.

В матче за бронзовые награды Черниговская область была сильнее Сумской 3:2.

В женской части Сборная Сумщины уступила в первой же игре в ¼ финала.

11-12 декабря будут разыграны личные кубки.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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