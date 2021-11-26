На Сумщине ГАЗель насмерть сбила пенсионерку

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером на автодороге между селами Гамалеевка и Маково Шосткинщины.
Как предварительно установили сотрудники полиции, автомобиль ГАЗель, под управлением 49-летнего мужчины, совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая двигалась с велосипедом по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП она погибла на месте происшествия.
В полиции по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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