На Сумщине ГАЗель насмерть сбила пенсионерку Полицейские Шостки устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером на автодороге между селами Гамалеевка и Маково Шосткинщины.

Как предварительно установили сотрудники полиции, автомобиль ГАЗель, под управлением 49-летнего мужчины, совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая двигалась с велосипедом по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП она погибла на месте происшествия.

В полиции по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.