В Сумах хотят поменять транспортную схему Комиссия по координации работы городского пассажирского транспорта провела очередное заседание.

Состоялось очередное заседание комиссии, созданной с целью координации работы городского пассажирского транспорта, предоставления полных и качественных услуг населению Сумской городской тергромады в сфере пассажирских перевозок.

На заседании рассматривались вопросы неудовлетворительной работы на некоторых маршрутах, дублирование маршрутов, предложения перевозчиков по внесению изменений в существующую схему движения и другие вопросы работы пассажирского транспорта.

Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко доложил присутствующим, что существующая схема движения была разработана в 2008 году, а в 2016 году – скорректирована. С тех пор произошли значительные изменения в структуре потребностей населения на перевозку общественным транспортом, что обусловлено влиянием на жизнь жителей Сумской городской территориальной громады ряда факторов, включая реформы децентрализации, пандемии COVID-19 и т.д. Для формирования наиболее эффективной и функциональной схемы пассажирского движения города сотрудники отдела прорабатывают предложения, поступающие от жителей и перевозчиков, проводят консультации с разработчиком маршрутной сети – Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом.

Для обеспечения эффективной работы маршрутной сети в дальнейшем запланировано обследование пассажиропотока с разработкой сценария транспортной модели и внесение изменений в схему движения городского пассажирского транспорта.

По итогам обсуждения комиссия решила принять информацию к сведению и рекомендовать отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг при подготовке соответствующего проекта решения учесть предоставленные предложения.