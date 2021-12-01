Биатлонисты с Сумщины «в очках» на юниорском Кубке IBU В итальянском Мартелл-валь-Мартелло с индивидуальной гонки юниоров стартовал первый этап Юниорского Кубка IBU.

В прошлом сезоне из-за коронавируса юниорский кубок не проводился. Молодые спортсмены имели возможность состязаться лишь на юниорском чемпионате мира, пишет biathlon.com.ua.

В сегодняшнем старте приняли участие пять украинских биатлонистов, в том числе трое с Сумщины. Самым молодым из них является восемнадцатилетний Виталий Мандзин, а старшему, нашему Роману Боровику, в следующем месяце исполнится 22.

Но больше всего позитивных эмоций болельщикам Украины подарил Степан Кинаш, прочувствовавший недавно "вкус" взрослого Кубка IBU. Стартовал Кинаш достаточно размеренно, но со стрельбой справился просто блестяще! Лишь на втором рубеже Степан потратил многовато времени, чтобы расправиться со всеми пятью мишенями, остальные три рубежа Кинаш прошел довольно быстро и уверенно. Что поразительно - заключительную стойку, на которой решалась судьба его медали, провел быстрее всех предыдущих рубежей, хотя цена ошибки была б очень велика. Но, к счастью, все выстрелы попали точно в цель и Степан Кинаш выиграл первую в своей жизни медаль. Единственный спортсмен, прошедший гонку без единого промаха! Браво!

Что же до остальных украинцев, то, несмотря на безветренную погоду, начала гонку команда, в лице Мандзына, отправившегося на дистанцию первым из наших ребят, сразу с двух промахов. На второй стрельбе Виталий добавил к ним ещё два, и одну штрафную минуту - на стрельбе заключительной.

Стартовавший на минуту ранее Кинаша наш Роман Боровик показал лучшее время первого круга из всех юных биатлонистов в гонке. Правда, такая скорость "аукнулась" Роману уже на первом огневом рубеже двумя минутами штрафа. Вторая лежка также не покорилась старшему из наших юниоров - вновь две мишени остались не закрытыми. Не осталась с нулем графа промахов и на четвертом рубеже.

Стрельба нашего Дмитрия Грущака выдалась гораздо более качественной - всего по одному выстрелу мимо на первой и последней стрельбе. А в сумме с неплохой скоростью – в двадцатке лучших среди всех участников - Дмитрий в финишном протоколе смог занять высокое 13-ое место.

Ромечанину Владиславу Чихарю не удалось сегодня порадовать нас результатами. Этому помешали 7 суммарных промахов, что слишком много для любой гонки, а для индивидуальной - и подавно.

Судьбу золота решила, по сути, невысокая скорострельность Степана Кинаша на первой стойке - почти минуту на неё потратил наш спортсмен. В итоге на финише на 12 секунд его обошел немец Дариус Филипп Лодль. Элия Дзени из Италии стал третьим.

Первая гонка юниорских соревнований подарила нам много позитива. Серебро Кинаша, высокое место Грущака, ещё двое наших парней в очках, трое - среди двадцати лучших ходом. Отличный старт, так держать, парни!

Индивидуальная гонка. Юниоры

1. Дариус Филипп Лодль (0+1+0+0) 44:41,2

2. Степан Кинаш (0+0+0+0) +12,0

3. Элия Дзени (0+1+0+0) +36,2

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13. Дмитрий Грущак (1+0+0+1) +2:03,2

34. Роман Боровик (2+0+2+1) +4:14,1

35. Виталий Мандзын (2+2+0+1) +4:16,0

63. Владислав Чихарь (0+3+1+3) +8:49,1