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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:52265

«Альянс» может пополниться 9 футболистами «Виктории»

Только завершилась осенняя часть чемпионата Украины по футболу в первой лиге, как стало известно первых возможных трансферах.

Липоводолинский «Альянс» после смены владельца и объединения с второлиговой «Викторией» (которое летом превратится в слияние) могут пополнить оставшихся в коллективе девять игроков николаевской команды.

Это вратарь Александр Воробей, защитники Евгений Зубейко, Андрей Нелин, Дмитрий Ульянов, полузащитники Иван Борисенко, Дмитрий Гранкин, Александр Чернецкий, а также форварды Максим Чеглов и Вадим Шаврин. Они будут находиться на просмотре в «Альянсе», но не факт, что вся девятка подойдет тренерскому дуумвирату Анатолию Бессмертному и Юрию Ярошенко.

Также известно, что летние новички «Альянса» Богдан Шмигельский и Роман Адаменко уже не будут играть за команду, сообщил в своем блоге на Трибуна.ком бывший пресс-секретарь «Альянса» Илья Деулин.

Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Футбол
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