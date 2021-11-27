«Альянс» может пополниться 9 футболистами «Виктории» Только завершилась осенняя часть чемпионата Украины по футболу в первой лиге, как стало известно первых возможных трансферах.

Липоводолинский «Альянс» после смены владельца и объединения с второлиговой «Викторией» (которое летом превратится в слияние) могут пополнить оставшихся в коллективе девять игроков николаевской команды.

Это вратарь Александр Воробей, защитники Евгений Зубейко, Андрей Нелин, Дмитрий Ульянов, полузащитники Иван Борисенко, Дмитрий Гранкин, Александр Чернецкий, а также форварды Максим Чеглов и Вадим Шаврин. Они будут находиться на просмотре в «Альянсе», но не факт, что вся девятка подойдет тренерскому дуумвирату Анатолию Бессмертному и Юрию Ярошенко.

Также известно, что летние новички «Альянса» Богдан Шмигельский и Роман Адаменко уже не будут играть за команду, сообщил в своем блоге на Трибуна.ком бывший пресс-секретарь «Альянса» Илья Деулин.