Сумские футзалисты сыграют в матче звезд Экстра-лиги

Участие в голосовании приняли участие более 8000 болельщиков, выбиравших четверки своих любимцев.
Параллельно этим президенты команд-участниц выбрали тренеров для сборных команд. После этого тренеры определили еще по два вратаря и шесть универсалов, вошедших в состав обеих сборных.
Команда Запада
Стартовая четверка: Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Михаил Волянюк, Ярослав Лебедь
Вратари: Роман Колток, Александр Сухов
Универсалы: Евгений Серый, Роман Горпиныч, Роман Кордоба, Тарас Кузь, Юрий Когут, Владислав Первеев
Главный тренер: Валерий Легчанов
Команда Востока
Стартовая четверка: Николай Белоцерковец, Клаудиньо, Михаил Зварыч, Игорь Корсун
Вратари: Юрий Савенко, Кирилл Цыпун
Универсалы: Дмитрий Бондарь, Евгений Ланко, Яссин Эссоргини, Денис Зеленкевич, Виталий Екатеринин, Виталий Дзюба
Главный тренер: Дмитрий Бербенцев
Напомним, что Матч звезд состоится 15 декабря в 19:00. Местом проведения события станет черкасский ДС «Будивельник».
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