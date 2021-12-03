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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:55150

Сумские футзалисты сыграют в матче звезд Экстра-лиги

С 6 по 9 декабря поклонники футзала выбирали своих фаворитов на сайте Ассоциации футзала Украины среди предварительно определенных составов тренерами команд Экстра-лиги.

Участие в голосовании приняли участие более 8000 болельщиков, выбиравших четверки своих любимцев.

Параллельно этим президенты команд-участниц выбрали тренеров для сборных команд. После этого тренеры определили еще по два вратаря и шесть универсалов, вошедших в состав обеих сборных.

Команда Запада

Стартовая четверка: Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Михаил Волянюк, Ярослав Лебедь

Вратари: Роман Колток, Александр Сухов

Универсалы: Евгений Серый, Роман Горпиныч, Роман Кордоба, Тарас Кузь, Юрий Когут, Владислав Первеев

Главный тренер: Валерий Легчанов

Команда Востока

Стартовая четверка: Николай Белоцерковец, Клаудиньо, Михаил Зварыч, Игорь Корсун

Вратари: Юрий Савенко, Кирилл Цыпун

Универсалы: Дмитрий Бондарь, Евгений Ланко, Яссин Эссоргини, Денис Зеленкевич, Виталий Екатеринин, Виталий Дзюба 

Главный тренер: Дмитрий Бербенцев

Напомним, что Матч звезд состоится 15 декабря в 19:00. Местом проведения события станет черкасский ДС «Будивельник».

Спорт Футзал
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