В Сумах сообщено о подозрении и избраны меры пресечения юношам, совершившим разбойное нападение на несовершеннолетнего При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы сообщено о подозрении двум юношам, совершившим разбойное нападение на несовершеннолетнего.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда 19-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога. В то же время его 17-летнему сообщнику, несмотря на то, что в отношении него в суде уже идет судебное разбирательство по обвинениям в краже, грабеже и вымогательстве, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура будет обжаловать это решение и будет настаивать на содержании под стражей.

Речь идет о событии, произошедшем 5 декабря 2021 года в центре города Сумы. Двое юношей подошли к 16-летнему подростку и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у него мобильный телефон. Уже через три часа сотрудники уголовного розыска установили и задержали нападавших.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За совершенное им грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.