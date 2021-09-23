В Сумах сообщено о подозрении и избраны меры пресечения юношам, совершившим разбойное нападение на несовершеннолетнего

По ходатайству следователя и прокурора решением суда 19-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога. В то же время его 17-летнему сообщнику, несмотря на то, что в отношении него в суде уже идет судебное разбирательство по обвинениям в краже, грабеже и вымогательстве, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура будет обжаловать это решение и будет настаивать на содержании под стражей.
Речь идет о событии, произошедшем 5 декабря 2021 года в центре города Сумы. Двое юношей подошли к 16-летнему подростку и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у него мобильный телефон. Уже через три часа сотрудники уголовного розыска установили и задержали нападавших.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За совершенное им грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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