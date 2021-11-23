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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке горел Mercedes Sprinter

Сегодня, 10 декабря, в 7:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes Sprinter по переулку Лагерный в г. Ахтырка.

Задымленный грузовой микроавтобус, припаркованный возле жилого дома, обнаружил сосед, который сразу сообщил об этом владельцу и вызвал спасателей.

На место происшествия направили дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачена обшивка грузового отсека по всей площади. В 7:36 пожар локализовали и не допустили распространение огня на весь автомобиль, в 7:50 – ликвидировали.

Причина пожара устанавливается.

Всего на тушение привлекались 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто
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