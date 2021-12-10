На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 341 человека COVID-19 подтвердили у 341 человека (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 26, Роменский р-н – 49, Сумской р-н – 144, Шосткинский р-н – 75).

По состоянию на 10 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 127 853 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2684 летальных исхода, за минувшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 5).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 118 922 человека, из них за прошедшие сутки – 397 (Конотопский р-н – 79, Ахтырский р-н – 18, Роменский р-н – 38, Сумскоий р-н – 223, Шосткинский р -н – 39).