На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 341 человека

По состоянию на 10 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 127 853 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2684 летальных исхода, за минувшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 5).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 118 922 человека, из них за прошедшие сутки – 397 (Конотопский р-н – 79, Ахтырский р-н – 18, Роменский р-н – 38, Сумскоий р-н – 223, Шосткинский р -н – 39).
COVID-19 подтвердили у 288 человек (Конотопский р-н – 62, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 41, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 274 человек (Конотопский р-н – 46, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 29, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 151 человека (Конотопский р-н – 41, Ахтырский р-н – 12, Роменский р-н – 17, Сумской р-н –...
Сейчас уровень заболеваемости, как и летальности снижается. Так, за последнюю неделю COVID-19 заболело 2217 жителей Сумщины против 2510 за предыдущий...
Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....