Полиция Сум разыскивает двух мужчин за совершение преступлений Сотрудниками Сумского районного управления полиции устанавливается местонахождение Владимира Белякова и Владислава Неровного, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.

Беляков Владимир Викторович, 16.06.1982, житель села Постольное Сумского района, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж".

На вид мужчине 40 лет, ростом около 190 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие, с залысинами, нос большой, брови густые, имеет бороду и усы.

Неровный Владислав Владимирович 11.08.1974, житель г. Сумы, ул. Дарвина, 37, подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража".

На вид мужчине 45-50 лет, ростом около 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие, с залысинами, нос большой, глаза серые, имеет бороду и усы.

Полицейские обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой, если Вы владеете любой информацией, которая поможет установить местонахождение разыскиваемых, сообщите об этом в Сумское районное управление полиции по адресу г. Сумы, ул. Первомайская, 21 или по телефонам (099) 418-96-01 и (050)-407-31-02 или на линию 102. Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.