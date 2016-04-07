ФСО «Динамо» передает базу в Токарах области ФСО «Динамо» передает базу в Токарях в совместную собственность громад Сумской области.

Об этом сообщили во время встречи глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий и первый заместитель главы физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины» Виктор Корж.

«Сегодня состоялось заседание президиума общества «Динамо» с участием Министра внутренних дел Дениса Монастырского и Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, в ходе которого было решено, что мы можем отдать имущественный комплекс спортивной лыжной базы ФСО «Динамо» Украины в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области», – отметил Виктор Корж.

По его словам, лыжную базу необходимо восстановить, осовременить, сделать все необходимое, чтобы в Сумской области проводились не только всеукраинские, но и международные соревнования по биатлону и лыжному спорту.

Дмитрий Живицкий подчеркнул, что сегодня без преувеличения – историческое событие.

«Лыжная база нуждается в обновлении и реконструкции. Мы наконец-то имеем возможность это сделать! В рамках программы «Большая стройка» планируется субвенция, за счет которой мы намерены восстановить лыжероллерную трассу, место для стрельбы, обеспечить базу современным оборудованием, – говорил Дмитрий Живицкий. - Сделаем все, чтобы этот объект стал центром развития биатлона и лыжного спорта Сумской области».

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что следующий важный шаг, который следует предпринять – принять переданный комплекс на баланс области. Он выразил надежду, что этот вопрос будет уже на ближайшей сессии областного совета.