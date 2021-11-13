ФК «Сумы» подозревают в участии в договорных матчах? В данный момент продолжается расследование со стороны КДК ПФЛ.

Об этом сообщает sportarena.com со сссылкой на сайт Ассоциации футбола Сумской области. Контрольно-дисциплинарный комитет ПФЛ (так в оригинале публикации, на самом деле такой орган работает в УАФ) подозревает ФК Сумы в проведении договорных матчей. Вскоре КДК опубликует результаты своего расследования.

В данный момент продолжается сбор материалов матчей, которые ФК Сумы провели в текущем розыгрыше чемпионата. Есть подозрение на игры на спортивном тотализаторе.

Это не первый подобный эпизод в Сумской области. В 2018 году несколько игроков ПФК «Сумы» (совершенно другой клуб – Ред.) были обвинены в организации договорных матчей.

В 2019 году ПФК «Сумы» был лишен профессионального статуса за участие в договорных матчах, а ряд игроков и функционеров клуба понесли дисциплинарное наказание. Решение было оспорено в Апелляционном комитете.

Сейчас ФК «Сумы» занимает последнее место турнирной таблицы группы «Б» Второй лиги, имея в своем активе лишь пять очков после 19 игр.