В центре Сум сбили беспечного пешехода Около 17.30 на линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Харьковской.

На месте происшествия патрульные предварительно выяснили, что 54-летний мужчина попал под колеса автомобиля Nissan Qashqai, пересекая дорогу в неустановленном для этого месте, за пределами пешеходного перехода. С телесными повреждениями его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.