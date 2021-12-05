В центре Сум сбили беспечного пешехода

На месте происшествия патрульные предварительно выяснили, что 54-летний мужчина попал под колеса автомобиля Nissan Qashqai, пересекая дорогу в неустановленном для этого месте, за пределами пешеходного перехода. С телесными повреждениями его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
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