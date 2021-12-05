В Сумах сбили двух пешеходов на переходе

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 51-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 55-летняя и 40-летняя гражданки получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
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