На Сумщине семейная пьянка завершилась поножовщиной

Событие произошло вчера вечером в с. Сагаровка Бурынской громады. Врач Конотопской центральной больницы сообщил в полицию, что к ним бригадой скорой помощи был доставлен 38-летний мужчина с тяжелым ранением.
Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что после распития алкогольных напитков между потерпевшим и его 21-летней сестрой произошел конфликт, в ходе которого девушка схватила нож и ударила брата в живот.
Следователи полиции под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры уже сообщили девушке о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. За совершенное девушке грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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