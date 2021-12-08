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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Лебедине чуть не взорвался газовый баллон и газопровод

Спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом секторе.

8 декабря в 9:21 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре летней кухни на ул. Спартака в г. Лебедин. Звонил пожилой хозяин, услышавший треск и увидевший, что горит крыша.

Через 4 минуты на место вызова прибыл дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, возгорание произошло в деревянном сооружении, где под одной крышей находились летняя кухня и хозяйственная постройка.

Возникла угроза для трубы центрального газоснабжения, которая находилась только в 0,5 м от очага пожара. Поэтому, кроме непосредственной ликвидации возгорания, спасатели проводили ее охлаждение до прибытия аварийной бригады, которая оперативно перекрыла газоснабжение. Также во время тушения удалось предотвратить взрыв газового баллона в помещении кухни, который после охлаждения пожарные вынесли в безопасное место во двор.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от пожарного гидранта, находившегося на расстоянии 2,5 км от места пожара. В 9:27 возгорание локализовали, предотвратив перекидывание пламени не только на жилой дом, но и на расположенные на расстоянии в 1,5 м соседские жилой дом и хозяйственное сооружение.

В 10:42, использовав на тушение 8 т воды, пожар был ликвидирован. Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – короткое замыкание электросети. Для предупреждения таких случаев соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не оставляйте без присмотра включенными электроприборы, следите за состоянием электросетей и не перегружайте их!

Общество Пожар
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