В Ахтырке на месте пожара обнаружили тело пожилой женщины

На тушение направили дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова пожарные установили, что огонь охватил тамбур на площади до 14 кв. м, коридор на площади до 10 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 03:10 возгорание удалось ликвидировать, а в 04:05 возгорание укротили.
После завершения ликвидации возгорания в одной из комнат, пожарные обнаружили тело пожилой женщины. Как было установлено, погибшая – владелица дома, 1949 г. р.
Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электросети.
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