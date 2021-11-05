В Ахтырке на месте пожара обнаружили тело пожилой женщины 9 декабря в 2:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме.

На тушение направили дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова пожарные установили, что огонь охватил тамбур на площади до 14 кв. м, коридор на площади до 10 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 03:10 возгорание удалось ликвидировать, а в 04:05 возгорание укротили.

После завершения ликвидации возгорания в одной из комнат, пожарные обнаружили тело пожилой женщины. Как было установлено, погибшая – владелица дома, 1949 г. р.

Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электросети.